Mercato - PSG : Guardiola pourrait jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 3 juin 2020 à 19h45 par H.G.

Si le PSG a coché le nom d’Ismaël Bennacer, le club de la capitale serait loin d’être la seule écurie séduite par les performances du joueur de l’AC Milan dans la mesure où Manchester City se montrerait également intéressé par son profil.

Le transfert définitif de Mauro Icardi n’est que le premier fait d’arme de Leonardo pour son deuxième mercato estival depuis son retour au PSG. Le directeur sportif du club de la capitale a en effet identifié de nombreux chantiers à renforcer dans l’équipe entrainée par Thomas Tuchel, et tout particulièrement le milieu de terrain. En effet, en dépit des arrivées d’Ander Herrera, d’Idrissa Gueye et de Pablo Sarabia l’été passé, le Brésilien souhaite de nouveau consolider ce secteur de jeu et a ainsi fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Parallèlement, d’autres noms sont étudiés par le PSG, parmi lesquels figure celui d’Ismaël Bennacer. Comme le10sport.com vous l’a également annoncé, l’international algérien de 22 ans plait énormément à Nasser Al-Khelaïfi, tandis qu’une première approche chiffrée à 30M€ a été repoussée par la direction de l’AC Milan. Mais mauvaise nouvelle pour les Parisiens et leur président, il se pourrait qu’ils soient loin d’être les seuls à être intéressés par la perspective d’accueillir l’ancien joueur d’Empoli.

Manchester City suivrait toujours avec attention Ismaël Bennacer !