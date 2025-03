PSG : Kylian Mbappé annonce un accord tant attendu ?

La rédaction

Kylian Mbappé a évoqué son conflit avec le PSG, précisant que la situation devrait être réglée prochainement. Lors d'une interview, il a assuré qu'il n'était pas rancunier envers Nasser Al-Khelaïfi et qu'un accord pourrait bientôt être trouvé concernant les différends liés à son salaire et à ses primes. Il a ajouté que ce problème était désormais entre les mains des avocats.

Kylian Mbappé a enfin retrouvé l’équipe de France, six mois après sa dernière sélection. Appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement, l’homme aux 86 sélections et 48 buts avec les Bleus s’est livré dans une interview pour Le Parisien dans laquelle il aborde plusieurs sujets. Mbappé parle entre autres de son brassard de capitaine en Bleus ou même de sa relation avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

«Ça va se régler prochainement»

«Bien sûr, bien sûr ! J’ai joué sept ans à Paris, j’y ai connu des moments extraordinaires. Je ne suis pas du genre à ne regarder que le négatif, je sais être reconnaissant pour ce qu’on m’apporte dans la vie, autant sur le plan professionnel que personnel. Bien sûr que je lui serrerais la main (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr), et ne m’imaginez pas cracher dans ma main avant de serrer la sienne (rires).» plaisante l’ancien joueur du PSG avant de répondre à une question concernant ce conflit :

«C’est entre les mains des avocats. Je pense que ça va se régler prochainement, ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète.»

Le clash Mbappé - PSG

Kylian Mbappé annonce-t-il la paix avec le PSG ? Pour rappel, le joueur et le club étaient partis au clash concernant une somme que l’attaquant tricolore demandait au PSG. Kylian Mbappé avait demandé au PSG de lui payer 55 M€ de salaires et primes. Des différends qui ont même été portés devant le tribunal entre Mbappé et le PSG, mais qui pourraient bien arriver à leur terme, comme l’explique l’international français dans cette interview.