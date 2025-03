PSG - OM : Rabiot comparé à… Cyril Hanouna !

Alexis Brunet

Ce dimanche soir a été marqué par le Classique entre l’OM et le PSG, mais également par le grand retour d’Adrien Rabiot au Parc des princes. Avant le match, la LFP avait d’ailleurs partagé un montage avec la tête du milieu de terrain pour teaser son retour. Cela n’avait pas été bien pris et Pierre Ménès a d’ailleurs tenté un parallèle avec l’affiche de LFI mettant en scène Cyril Hanouna, qui avait été jugée comme antisémite.

Dimanche soir, un homme était au centre de toutes les attentions lors du match entre le PSG et l’OM. Après avoir évolué plusieurs années à Paris, Adrien Rabiot faisait son grand retour au Parc des princes, mais cette fois avec le maillot de Marseille. Le milieu de terrain a notamment reçu de nombreux sifflets de la part du public parisien et quelques banderoles hostiles et insultantes ont également été brandies.

La LFP avait teasé le retour de Rabiot

Avant le match entre le PSG et l’OM, la LFP avait déjà fait monter la sauce autour d’Adrien Rabiot. Sur son compte X, la Ligue avait publié un montage avec le visage du milieu de terrain et la mention "He’s back". Le post avait par la suite été supprimé, sans que l’on sache vraiment pourquoi.

« C’est hallucinant »

Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès est revenu sur le montage publié puis effacé par la LFP. Le journaliste a d’ailleurs fait un parallèle avec l’affiche publiée dernièrement par LFI mettant en scène Cyril Hanouna et qui avait été jugée comme antisémite, car l’animateur d’origine juive tunisienne était représenté en noir et blanc, les sourcils froncés et le visage agressif. L’image avait été perçue par de nombreux responsables politiques comme reprenant les caractéristiques des caricatures antisémites des années 1930 et de l’Allemagne nazie. « Effectivement, c’est le pompier pyromane. C’est hallucinant. En terme de maladresse, on est loin de la LFI avec l’affiche sur Hanouna, mais au niveau du foot, c’est ahurissant. D’ailleurs, comme l’affiche d’Hanouna, elle a été supprimée rapidement. Tu te demandes s'il y a des mecs qui réfléchissent. C’est très symptomatique de ce qu’est devenue la Ligue avec Labrune : tout pour la frime, la com, et zéro réflexion. Et derrière, tu menaces le public du Parc, mais avec ça, tu incites ces insultes. C’est nullissime. »