Al-Khelaïfi attaqué, la mère de Rabiot balance

Pris pour cible par les supporters du Paris Saint-Germain lors du Classico (3-1), Adrien Rabiot est sorti du silence ce lundi, en publiant un message sur les réseaux sociaux. Interrogée sur La chaîne L’Equipe, Véronique Rabiot a été invitée à réagir au message de son fils, qui a notamment interpellé le président Nasser Al-Khelaïfi.

La polémique ne fait que commencer. De retour pour la première fois au Parc des Princes depuis sa signature à l’OM l’été dernier, Adrien Rabiot a reçu un accueil violent de la part des supporters du PSG. Lui, ses proches et notamment sa mère qui gère sa carrière, ont été ciblés pas des banderoles injurieuses.

« Nasser, la classe ça ne s’achète pas »

Au lendemain de ces évènements malheureux, le milieu de l’OM a publié un message sur son compte Instagram. « Insulter une mère, et un père décédé… Tout se paye un jour » a écrit Rabiot, avant de s’en prendre à son ancien président Nasser Al-Khelaïfi. « Nasser, tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe ça ne s’achète pas ».

« Il l’a fait parce que c’est un grand garçon, mais on ne va pas polémiquer »

Invité surprise de L’Equipe de Greg, Véronique Rabiot a été interrogée par ce message publié par son fils, visant le président du PSG. « Si on s’est concertés pour son message ? Non il l’a fait parce que c’est un grand garçon, mais on ne va pas polémiquer » a déclaré la mère d’Adrien Rabiot.