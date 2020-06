Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette priorité de Leonardo qui fait l’unanimité… au FC Barcelone !

Publié le 3 juin 2020 à 18h45 par T.M.

Depuis l’hiver dernier, le PSG et Leonardo cherchent à faire venir Mattia De Sciglio. Un renfort du joueur de la Juventus que le FC Barcelone verrait également d’un bon oeil…

Après avoir réglé le dossier Mauro Icardi, Leonardo va désormais pouvoir s’attaquer aux autres chantiers du PSG à savoir attirer un milieu de terrain, ainsi qu’un arrière droit et un arrière gauche. En effet, avec le départ de Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, en fin de contrat, il va falloir renouveler les ailes de la défense. Et depuis janvier dernier, un nom plait particulièrement à Leonardo : Mattia De Sciglio. Alors qu’un échange entre l’Italien et Kurzawa était proche d’être bouclé en janvier, l’affaire a finalement capoté au dernier moment. Pas de quoi refroidir le PSG qui garderait toujours un oeil sur le protégé de Maurizio Sarri. Mais désormais, le club de la capitale ne serait plus seul pour De Sciglio.

Le Barça est sous le charme