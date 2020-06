Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo définitivement fixé pour Tonali ?

Publié le 3 juin 2020 à 19h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient bien être contraints de tirer un trait sur la piste menant à Sandro Tonali, milieu de Brescia.

Après Idrissa Gueye l’été dernier, Leonardo souhaite encore renforcer le milieu du Paris Saint-Germain. Selon nos informations, il a activé plusieurs pistes et la plupart d’entre elles mènent en Serie A. Le directeur sportif du PSG en pince notamment pour Sandro Tonali, véritable révélation du championnat italien cette saison. Nous vous avons pourtant révélé que l’Inter a porté un sacré coup aux espoirs du PSG, puisque Tonali semble destiné à rejoindre la cour d’Antonio Conte.

La Juve et l’Inter entament le marathon Tonali