Mercato - PSG : Leonardo sait déjà à quoi s'en tenir pour Koulibaly ?

Publié le 3 juin 2020 à 13h30 par A.C.

Leonardo serait prêt à accueillir Kalidou Koulibaly au Paris Saint-Germain les bras ouverts, mais la tâche s’annonce titanesque.

Même si sa saison a été plus que moyenne, Kalidou Koulibaly est toujours considéré comme l’un des meilleurs défenseurs au monde. Ce n’est pas pour rien, si le Paris Saint-Germain le suit depuis plusieurs saisons, déjà. Tout laissait d’ailleurs penser que le joueur du Napoli allait devenir le grand successeur de Thiago Silva, capitaine du PSG et en fin de contrat. Pas mal de choses ont toutefois changé, ces derniers mois. Selon nos informations, Leonardo a décidé de proposer une prolongation d’un an à Thiago Silva. Ce dernier n’a pas encore donné sa réponse, mais cela reflète clairement un changement de stratégie de la part du directeur sportif du PSG. Après avoir dépense plus de 50M€ pour Mauro Icardi tout récemment, Leonardo semble vouloir garder la grande partie des fonds disponibles pour frapper un gros coup au milieu de terrain. Pourtant, entre Koulibaly et le Paris Saint-Germain, tout semblait coller...

Koulibaly, la recrue parfaite

Au fil des années, de nombreux médias ont fait part du fort intérêt du Paris Saint-Germain pour Kalidou Koulibaly. Le retour de Leonardo a d’ailleurs été signe. Le directeur sportif du PSG est en effet connu pour avoir ses entrées partout, en Italie. Après Thiago Silva en 2012, Marquinhos en 2013, Koulibaly en 2020 semblait donc pouvoir être le gros coup de Leonardo. D’ailleurs, le joueur n’est pas totalement hermétique aux sirènes du Paris Saint-Germain, d’après les médias italiens. Radio Kiss Kiss est même allée plus loin, en expliquant que le fait que Koulibaly ait acheté un appartement dans le XVème arrondissement de Paris, avait un lien direct avec son transfert au PSG. « Des sources à Naples ont assuré que l’achat d’une maison par Koulibaly n’a aucun rapport avec un transfert au PSG » avait annoncé la radio napolitaine, en février dernier. Mais forcément, il y a des points importants de ce dossier qui n’arrangent pas du tout Leonardo.

