Mercato - Barcelone : Un joueur poussé vers la sortie pour Pjanic ?

Publié le 3 juin 2020 à 10h00 par A.C.

Les dirigeants du FC Barcelone semblent plus que décidés à boucler l’échanger entre Arthur Melo et Miralem Pjanic, avec la Juventus.

C’est l’un des gros dossiers du moment. A 30 ans et après avoir jouée en France et en Italie, Miralem Pjanic pourrait débarquer en Espagne. Le Bosnien est en effet dans le viseur du FC Barcelone, qui discuterait avec la Juventus pour boucler un échange avec Arthur Melo. Le problème, c’est que ce dernier n’a aucune envie de partir. Il a en effet clairement expliqué à ses dirigeants vouloir rester au Barça et bloque donc tout...

Le Barça fait pression sur Arthur Melo