Mercato - PSG : Et si Leonardo réglait un problème de longue date à Paris ?

Publié le 6 juin 2020 à 12h30 par Thomas Bourseau

Alors que les titis parisiens partent régulièrement ailleurs afin de signer leur premier contrat professionnel, Leonardo serait en position idéale pour inverser cette tendance avec Tanguy Kouassi dont le souhait serait de parfaire sa formation en pro avec le PSG.

Depuis le rachat du PSG en 2011 par le Qatar Sport Investments et le changement de dimension du club parisien, Paris a vu un phénomène spécial prendre de l’ampleur. En effet, les dirigeants du PSG souhaitant recruter des grands noms du football dans l’optique de se rapprocher de leur objectif qui est de remporter la Ligue des champions, ne sont pas en mesure d’offrir un temps de jeu conséquent aux jeunes passés par le centre de formation. Cela a été le cas de Kingsley Coman, de Moussa Dembélé ou encore de Dan-Axel Zagadou qui sont tous partis signer un contrat professionnel ailleurs. Depuis la décision prise par l’ancien directeur sportif Antero Henrique de supprimer l’équipe réserve, les titis parisiens voient leurs possibilités se réduire, ne pouvant pas jouer chaque week-end s’ils ne sont pas retenus dans l’équipe première. De quoi les pousser un peu plus vers la sortie s’ils sentent que la porte ne sera pas vraiment ouverte avec Thomas Tuchel. Leurs contrats aspirants arrivant à expiration à la fin du mois de juin, Adil Aouchiche (17 ans) et Tanguy Kouassi (17 ans) se retrouvent dans la situation évoquée ci-dessus.

Adil Aouchiche vers l’ASSE, un départ de Kouassi aussi à prévoir ?

Ces derniers temps, Adil Aouchiche est annoncé proche de s’en aller du côté de l’ASSE pour se lancer dans le monde professionnel. Une visite des installations du club du Forez a déjà eu lieu. Conscient qu’Aouchiche pourrait quitter le PSG, Kylian Mbappé a envoyé un message au milieu de terrain parisien sur Instagram . « Signe le contrat. Je t’en offre d’autres des baskets » . De quoi l’inciter à rester ? Seul le temps le dira. En ce qui concerne la situation de Tanguy Kouassi, elle pourrait jouer en la faveur de Leonardo. Dernièrement, le défenseur central aux 13 apparitions cette saison, capable de jouer milieu de terrain, a été régulièrement annoncé sur le départ vers le RB Leipzig ou encore le Milan AC. Le Parisien a fait un point sur ce feuilleton dans ses colonnes du jour. Le quotidien de la capitale a assuré que ces deux clubs ne seraient plus en lice. Une bonne nouvelle pour Leonardo et la direction du PSG qui travaillent d’arrache pied pour parvenir à un accord avec Kouassi.

Un premier contrat professionnel au PSG pour Tanguy Kouassi ?