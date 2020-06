Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce proche d’Adil Aouchiche qui valide un départ vers l’ASSE !

Publié le 5 juin 2020 à 15h15 par T.M.

A défaut de signer son premier contrat au PSG, Adil Aouchiche pourrait finalement filer du côté de l’ASSE. Une idée validée par Jean-Claude Giuntini, qui connait bien le Parisien pour l’avoir sous ses ordres en équipe de France U18.

Touché par l’exode de ses jeunes talents ces dernières années, le PSG devrait encore en faire les frais dans les prochaines semaines. En effet, si Leonardo s’est démené pour faire signer son premier contrat pro à Adil Aouchiche, le prodige de 17 ans n’en prendrait pas vraiment le chemin. Promis à un très bel avenir, le milieu de terrain serait en partance vers l’ASSE, où il pourrait déjà passé sa visite médicale. Dans le Forez, Claude Puel pourrait donc réaliser un très joli coup en attirant Aouchiche. Le Parisien ferait lui un bon choix de carrière en rejoignant les Verts comme l’a expliqué Jean-Claude Giuntini, sélectionneur de l’équipe de France U18.

« Il y a beaucoup de conditions réunies pour qu’il puisse s’exprimer »