Mercato - PSG : Le départ d'un champion du Monde déjà acté ?

Publié le 5 juin 2020 à 13h45 par H.G.

Après une saison en prêt au Real Madrid, Alphonse Areola ne devrait pas revenir au PSG la saison prochaine pour y jouer le rôle de doublure de Keylor Navas.

Le secteur des gardiens a été grandement chamboulé l’été dernier au PSG. Exit Gianluigi Buffon et Kevin Trapp, Leonardo a choisi de miser sur Keylor Navas pour être le portier titulaire tandis que Sergio Rico a été prêté à Paris par le FC Séville pour être la doublure du Costaricien. De son côté, Alphonse Areola a été prêté le temps d’une saison au Real Madrid où il a passé un an en tant que doublure de Thibaut Courtois. Une position de numéro deux que ne souhaiterait pas revivre l’international français la saison prochaine et qui devrait le conduire à quitter le PSG cet été alors que le club de la capitale sera en quête d’une nouvelle doublure à Keylor Navas, Leonardo ne semblant pas chaud à l’idée de miser sur le jeune Marcin Bulka pour assurer ce rôle.

Alphonse Areola aimerait retrouver un rôle de numéro 1 !