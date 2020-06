Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : M'Baye Niang doit-il être la grande priorité d'André Villas-Boas ?

Publié le 5 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

En quête d'un renfort offensif, l'Olympique de Marseille semble avoir fait de M'Baye Niang sa grande priorité pour la saison prochaine. L'attaquant du Stade Rennais ferait d'ailleurs le forcing pour partir. Mais l'OM doit-il tout faire pour le recruter ?

Malgré le départ d'Andoni Zubizarreta, M'Baye Niang semble toujours être la priorité de l'Olympique de Marseille. André Villas-Boas souhaite avoir un renfort offensif capable de jouer à différents postes sur le front de l'attaque, tout en pouvant épauler et suppléer Dario Benedetto. C'est le cas de l'attaquant du Stade Rennais. Et l'intérêt semble réciproque. « L'OM ? C'est vrai que c'est flatteur, et il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai qu'il y a eu des discussions, mais il n'y a rien de concret. Je n'ai pas signé et l'OM a des problèmes à régler. C'est un club qui m'intéresse, c'est un club qui a une histoire avec des supporters chauds comme j'aime. Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir, et quoi qu'il arrive, le Stade Rennais sera dans mon cœur », confiait ainsi récemment M'Baye Niang. Mais l'OM doit-il tout faire pour recruter l'international sénégalais ?

Niang, une priorité qui coûte cher