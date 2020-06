Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Bin Talal… La vente de l’OM n’avait aucune chance d’aboutir !

Publié le 5 juin 2020 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 5 juin 2020 à 12h37

Depuis quelques semaines, il était question d’un rachat de l’OM par l’homme d’affaires saoudien, Al-Walid bin Talal. Finalement, son entourage a fermement nié ces informations, et Frank McCourt semble donc dans l’impasse.

Ça se complique pour la vente de l’OM ! Selon certaines révélations parues depuis quelque temps, le propriétaire américain du club phocéen Frank McCourt envisagerait de vendre le plus rapidement possible, lui qui n’a pas eu un retour suffisant sur son investissement massif de 200M€ dans les premiers mois du projet. Ces dernières semaines, une possible vente de l’OM à l’homme d’affaire saoudien Al-Walid bin Talal a fait énormément parler. Mais ce dossier semble d’ores et déjà bouclé…

« Une rumeur infondée »

Interrogé vendredi dans les colonnes de La Provence, un conseiller de Bin Talal a mis les choses au clair à ce sujet : « McCourt ne veut pas vendre le club et si jamais c’était le cas, Al-Walid n’achèterait pas. Il a été mis au frais par « MBS » (Mohammed ben Salmane, prince héritier et vice-Premier ministre de l’Arabie Saoudite) avant de revenir en grâce car « MBS » a besoin d’hommes d’affaires importants. Je vous le répète : Al-Walid est une rumeur infondée ». Par ailleurs, un autre membre de l’entourage d’Al-Walid bin Talal a affiché un discours allant dans ce sens : « Il n’aime pas le football ». En clair, la vente de l’OM n’avait aucune chance d’aboutir avec cette piste saoudienne, et Frank McCourt peut donc s’attendre à poursuivre l’aventure avec l’OM.

Un été qui s’annonce agité…

Surveillé de très près par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, l’OM peut d’ailleurs s’attendre à vivre un mercato estival 2020 très agité. Les éléments disposant de la plus belle valeur marchande de l’effectif phocéen, tels que Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car, auraient de fortes chances d’être vendus pour permettre au président Jacques-Henri Eyraud d’éviter une sanction de la part de l’instance européenne. Reste également à gérer les joueurs qui n'ont plus qu'une seule année de contrat au Vélodrome, comme par exemple Valère Germain, Steve Mandanda, Florian Thauvin ainsi que Jordan Amavi, puisqu'Eyraud ne peut se permettre de laisser filer autant d'éléments librement sans récupérer le moindre sou. Mais l’OM devra également songer à se renforcer afin d’être le plus compétitif en Ligue des Champions, et André Villas-Boas songe pour cela à M’Baye Niang (Stade Rennais). Affaire à suivre…