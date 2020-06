Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour McCourt, c’est maintenant qu’il faudrait vendre l’OM !

Publié le 5 juin 2020 à 11h00 par T.M.

Frank McCourt vendra-t-il l’OM prochainement ? En tout cas, pour l’homme d’affaires américain, cela serait le meilleur moment pour quitter le club phocéen. Explications.

Avec le départ d’Andoni Zubizarreta de l’OM, Jacques-Henri Eyraud a lancé la phase 2 du projet de Frank McCourt. Mais encore faut-il que ce projet de l’Américain continue sur la Canebière. En effet, ces dernières semaines, il a souvent été question d’une vente du club phocéen. Que ce soit au niveau sportif ou financier, le bilan n’est clairement pas bon et l’Américain pourrait bien quitter le navire. Les rumeurs ont ainsi été nombreuses au sujet d’une vente de l’OM, même si ce vendredi, dans l’entourage d’Al-Walid bin Talal, on a tenu à démentir tout intérêt. Il n’empêche que pour céder le club, ce serait maintenant ou jamais pour McCourt…

Une vente gagnant-gagnant ?