Mercato - Barcelone : Le Barça aurait trouvé la solution pour Lautaro Martinez !

Publié le 5 juin 2020 à 10h00 par H.G.

Annoncé sur les traces de Lautaro Martinez depuis de nombreuses semaines, le FC Barcelone penserait avoir trouvé un moyen pour réussir à arracher l’international argentin à l’Inter en dépit de son manque de moyens financiers.

À 33 ans, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone en plus d’afficher un déclin physique certain depuis plusieurs mois. Par conséquent, les dirigeants des Blaugrana auraient pris la décision de remédier au problème en travaillant dès cet été sur la succession de celui qu’on surnomme El Pistolero et auraient ainsi érigé Lautaro Martinez comme leur grande priorité dans cette optique. Seulement voilà, après plusieurs dépenses conséquentes ces dernières années et une masse salariale colossale, le Barça ne serait pas en mesure de débourser les 111M€ de la clause libératoire de l’attaquant argentin à l’Inter qui sera active lors des deux premières semaines du mercato. Pour autant, cette situation couplée à la fermeté des Nerazzurri ne découragerait pas le FC Barcelone, qui serait déterminé à tout tenter pour parvenir à arracher la signature du buteur de 22 ans. Et à en croire les derniers échos en provenance de Catalogne, il se pourrait que les champions en titre de Liga aient trouvé une solution pour satisfaire l’Inter.

Le Barça serait prêt à offrir 70M en plus de Junior Firpo à l’Inter pour Lautaro Martinez !