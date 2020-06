Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coronavirus, transfert... Un cauchemar se profile pour le Barça cet été !

Publié le 4 juin 2020 à 18h30 par Arthur Montagne

Après une saison poussive qui a notamment vu Quique Setién prendre la place d'Ernesto Valverde, le FC Barcelone envisageait de frapper très fort cet été afin de se renforcer à des postes clés. Mais la crise du Covid-19 a redistribué les cartes, au point que le Barça se retrouve dans une impasse totale pour son mercato. Analyse.

Conscient de différentes lacunes au sein de son effectif, le FC Barcelone a rapidement décidé des postes à renforcer en priorité. Ainsi, l'idée était de préparer la succession de plusieurs cadres vieillissants à l'image de Luis Suarez. C'est la raison pour laquelle le nom de Lautaro Martinez est rapidement apparu dans le viseur du club blaugrana . Autre icone catalane à remplacer, Gerard Piqué (33 ans). Le Barça souhaite trouver un défenseur central capable de succéder à moyen terme à l'international espagnol. Et ce n'est pas tout puisque la direction barcelonaise souhaite également un latéral gauche afin de concurrencer Jordi Alba, un latéral droit titulaire et un milieu de terrain. Sans oublier la cerise sur le gâteau : Neymar. Mais ça c'était avant...

Une enveloppe de... 0€ ?

En effet, ESPN s'est penché sur le mercato du FC Barcelone et explique qu'après avoir été l'un des clubs les plus dépensiers d'Europe depuis 2017, l'heure est à l'austérité. L'été dernier, le Barça avait par exemple déboursé 250M€ afin de recruter Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Junior Firpo et Neto, mais cette saison, la crise du Covid-19 a tout changé. Très ambitieux jusque-là, les Catalans ont subi de grosses pertes et seraient dans l'incapacité de débourser le moindre centime sans vendre. ESPN assure effectivement que des sources leur ont confirmé que l'enveloppe de transferts du Barça s’élèverait à... 0€. Et ce n'est pas tout puisque indépendamment de toute signature, les Blaugranas devront trouver 70M€ avant le 30 juin afin de rééquilibrer leur compte. Pire encore, le club a budgété 124M€ de ventes. Sachant que Malcom, transféré pour 40M€ au Zenit Saint-Pétersbourg, représente la plus grosse vente catalane ces dernières saisons, cela s'annonce compliqué...

