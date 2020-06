Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour Lautaro Martinez ?

Publié le 4 juin 2020 à 16h00 par La rédaction

Depuis plusieurs semaines, Lautaro Martinez serait la priorité du FC Barcelone pour renforcer attaque. Alors que les négociations n'avanceraient pas, le club catalan aurait décidé de mettre de côté le dossier un certain temps. Explication.

Le feuilleton Lautaro Martinez à Barcelone ne semble pas prêt de se terminer. L’attaquant argentin, proche de Lionel Messi, est l’objet depuis plusieurs semaines de négociations en coulisses entre Barcelone et l’Inter. Le club catalan verrait en lui le parfait successeur de Luís Suarez (33 ans). Un dossier difficile à réaliser au vu des exigeantes demandes du club nerazzurro qui demanderait de payer la clause libératoire, à hauteur de 111M€. Un chiffre très important que le Barça ne peut réunir actuellement et qui aurait convaincu le club catalan de prendre une décision radicale dans ce dossier prioritaire.

Le dossier serait mis en stand-by !