Mercato

Mercato : Pléa, Thuram… Les gâchettes du Borussia vont faire parler la poudre !

Publié le 4 juin 2020 à 18h10 par La rédaction mis à jour le 4 juin 2020 à 18h16

Auteur d’une superbe saison avec le Borussia M’Gladbach, en course pour une place en Ligue des Champions, le duo formé par Alassane Pléa et Marcus Thuram fait des merveilles. Très suivis à l’approche du mercato estival, les Français pourraient à nouveau frapper ce vendredi.

Les Français de Bundesliga ont la cote en ce moment. Et notamment sur le front de l’attaque du Borussia M’Glabach, où sévissent Alassane Pléa et Marcus Thuram. 10 buts et 10 passes décisives pour le premier, 10 buts et 8 passes décisives pour le second. Des petites gâchettes en grande forme qui seront à nouveau les acteurs incontournables du prochain match qui oppose Fribourg (actuellement 8e) au Borussia M’Gladbach (4e et à la lutte pour le précieux sésame de la Ligue des Champions). Dans une fin de saison à enjeu et à l’approche du mercato estival, se montrer sous son meilleur jour est une nécessité. Car les clubs qui s’intéressent à Pléa et Thuram sont de plus en plus nombreux. Comme révélé par le10sport.com , la Juventus se penche sur le profil de Marcus Thuram. Et c’est sur lui que nous miserons pour la rencontre Fribourg – Borussia M’Gladbach.

Thuram est en feu