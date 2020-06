Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : La Juventus pense à Marcus Thuram !

Publié le 2 juin 2020 à 15h45 par La rédaction

En feu du côté du Borussia M’Gladbach, Marcus Thuram attire les convoitises et se retrouve désormais sur les tablettes de la Juventus Turin.

Marcus Thuram a totalement réussi son pari. Lorsqu’il a tourné le dos à l’OM, l’été dernier, pour choisir de filer en Allemagne, l’ancien attaquant de Guingamp a eu raison. Son aventure au Borussia M’Gladbach se déroule parfaitement avec 10 buts inscrits et 8 passes décisives en 29 rencontres. Un transfert à 9 millions d’euros déjà rentable pour l’écurie allemande, ravie de pouvoir s’appuyer sur le duo Thuram – Pléa en attaque. Mais les performances du Français de 22 ans ne laissent pas indifférentes sur le marché européen…

Sur les tablettes de la Juventus

Selon nos informations, plusieurs clubs européens surveillent sa belle évolution. Et en Italie, la Juventus Turin serait très clairement intéressée par son profil. Une option offensive pour le mercato estival à venir. Et la piste turinoise trouve encore plus de sens avec Mino Raiola dans l’équation… Très proche de la Juve, avec qui il discute pour le retour de Paul Pogba, l’agent italien est également celui qui gère les intérêts de Marcus Thuram. Un dossier qui peut aller très vite, notamment si la Juventus met ce qu’il faut sur la table pour convaincre le Borussia M’Glabach. Du côté du joueur, l’idée de suivre les traces de son papa, Lilian, ancien défenseur de la Juventus (2001-2006), aurait là encore de quoi séduire son clan…