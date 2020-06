Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une aubaine pour Zidane dans le dossier Upamecano ?

Publié le 5 juin 2020 à 20h00 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs européens pour la saison prochaine, le jeune défenseur central français du RB Leipzig Dayot Upamecano pourrait voir son transfert être facilité l’été prochain, notamment en raison de sa clause libératoire…

Les réseaux sociaux se sont enflammés ce jeudi 4 mai concernant Timo Werner. En effet, Bild lâchait une petite bombe en annonçant que Timo Werner se rapprochait de Chelsea, les Blues étant prêts à payer la clause libératoire de l’international allemand, fixée à 50M€. Et en Allemagne, la tendance semble se confirmer : malgré le coronavirus, le mercato de Leipzig risque d’être animé. Plusieurs autres joueurs seraient très courtisés, et c'est notamment le cas de Dayot Upemacano, annoncé dans le viseur du Bayern Munich et du Real Madrid…

Upamecano, le prochain à être vendu par Leipzig ?