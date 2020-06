Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud serait fixé pour l'arrivée de cet attaquant de Ligue 2 !

Publié le 5 juin 2020 à 19h15 par J.-G.D. mis à jour le 5 juin 2020 à 19h47

Intéressé par le profil d’Adrian Grbic, l’OM pourrait rafler la mise cet été pour un chèque compris entre 7 et 8M€. Mieux, les dirigeants de Clermont (Ligue 2) auraient accordé un bon de sortie à leur buteur.

Sous le joug du fair-play financier et contraint de faire des économies, l’OM doit trouver des pistes accessibles. Les Olympiens se pencheraient donc sur un buteur de Ligue 2, en la personne d’Adrian Grbic. L’OM pourrait mettre la main sur l’attaquant de Clermont dès le 8 juin, la LFP autorisant officiellement les transferts entre clubs français à partir de cette date. Jacques-Henri Eyraud devra toutefois répondre favorablement aux exigences des dirigeants de Clermont, à hauteur des 12M€, tout en restant sous la menace de l'ASSE, Brest ou Lens dans ce dossier. Mais l'avenir de Grbic devrait se régler pour moins de 10M€. Explications...

Grbic quittera Clermont pour 7 à 8M€