Un entraîneur s'annonce au RC Lens !

Après une saison incroyable, conclue à la deuxième place de Ligue 1, le RC Lens est rentré dans le rang cette année. Sixièmes en championnat, les Sang-et-Or ne sont pas encore assurés d'être européens la saison prochaine, ce qui jette un froid sur l'avenir de Franck Haise. Mais ce dernier annonce bien son intention de rester à Lens.

Cette saison, le RC Lens est clairement moins en vue, au point que l’avenir de Franck Haise soit parfois remis en cause. Le nom d’Habib Beye a même circulé du côté des Sang-et-Or. Cependant, Franck Haise a confirmé son intention de rester à Lens la saison prochaine.



Franck Haise s'annonce au RC Lens la saison prochaine

« Je suis sous contrat jusqu'en 2027. Je prépare, et cela depuis plusieurs semaines et mois, la suite : la signature des jeunes pros, le recrutement, l’effectif. J’ai également préparé les stages d’avant-saison, la planification de la préparation, les matchs amicaux. Alors, peut-être que je ne serai pas l’entraîneur la saison prochaine, puisque dans le football je ne peux pas vous donner une réponse aujourd’hui. Mais en tout cas, je fais tout comme si j’étais à la reprise le 26 juin », lance le coach du RC Lens en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«Je suis sous contrat jusqu'en 2027»