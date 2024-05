«Une grosse pipe» signe à l'OM, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté un an et demi à Botafogo, Luis Henrique n'a jamais impressionné à l'OM où il avait pourtant débarqué avec le statut d'espoir du football brésilien. De retour cet hiver à Marseille, il a finalement été conservé par le club phocéen et s'impose même comme une solution fiable à l'image de son match contre l'Atalanta. Daniel Riolo est même surpris.

C’est un retour auquel l’OM ne s’attendait pas. Et pour cause, lorsqu’il revient de son prêt d’un an et demi à Botafogo cet hiver, Luis Henrique ne doit être que de passage à Marseille, Pablo Longoria lui cherchant une porte de sortie. Cependant, Gennaro Gattuso a convaincu son président de le conserver. Et désormais, Jean-Louis Gasset est bien content de pouvoir s’appuyer sur le Brésilien dans un rôle de piston, poste où les blessures s’enchaînent. Daniel Riolo s’est d’ailleurs dit très surpris par les prestations de Luis Henrique.



Riolo impressionné par Luis Henrique

« Je suis étonné par ce que Luis Henrique peut faire. Ce n'est plus la grosse pipe qu'il était lors de son premier passage. On se moquait de lui avec les "Mbappéinho" et tout ça... », rappelle le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche.

«Ce n'est plus la grosse pipe qu'il était lors de son premier passage»