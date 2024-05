F1 : Séisme chez Red Bull, le boss dénonce une fake news

La rédaction

Chez Red Bull, le début de la saison est compliqué au sein de l'organigramme administratif. Christian Horner a été accusé d'avoir eu des comportements inappropriés envers une collègue et il y a donc des luttes de pouvoirs. Depuis plusieurs jours, Red Bull a été informé du départ d'Adrian Newey. A cause des troubles chez Red Bull ? Christian Horner a réfuté cette rumeur.

Si sur les circuits, tout va bien pour Red Bull, dans les bureaux, c'est plus compliqué. Le début d'année a été marqué par l'affaire Horner avant que l'un des plus grands ingénieurs de l'histoire de la Formule 1, Adrian Newey, n'annonce son départ. Les prochains mois vont être importants à Red Bull.

«Si le départ de Newey est lié aux troubles chez Red Bull ? Non, absolument pas»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Christian Horner, le directeur de Red Bull, a réagi au départ à venir de son ingénieur, Adrian Newey : « Si le départ de Newey est liés aux troubles chez Red Bull ? Non, absolument pas. Je pense que cela était dans sa tête depuis un certain temps. Il y a eu une discussion il y a environ 12 mois sur le fait qu’il aurait peut-être été temps pour Adrian d’envisager de prendre du recul. »

F1 : Coup de tonnerre chez Red Bull, il annonce une catastrophe https://t.co/6zavHxJ19v pic.twitter.com/mtASBe3bx0 — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

«Mais ce sera avec tristesse que nous le verrons partir»