OM - Galtier : Sa femme le pousse à signer

Thibault Morlain

Evoqué pour remplacer Jean-Louis Gasset à l’OM, ce n’est pas la première fois que Christophe Galtier fait partie des options pour être le prochain entraîneur du club phocéen. Il y a quelques mois déjà, celui qui venait à peine de quitter le PSG était pressenti à Marseille pour succéder à Marcelino. Galtier en a finalement décidé autrement. Au grand dam de sa femme…

Si le10sport.com vous a révélé que la priorité de Pablo Longoria est Paulo Fonseca pour être le prochain entraîneur de l’OM, le profil de Christophe Galtier serait encore et toujours dans les petits papiers olympiens. Ces derniers mois, il avait déjà été question d’une arrivée du Français. Suite au départ de Marcelino, l’OM se cherchait un nouvel entraîneur et pensait alors à Galtier. C’est finalement Gennaro Gattuso qui avait été nommé à l’époque.

« Je n'ai pas suivi le conseil de ma femme »

Et si Gennaro Gattuso est arrivé à l’OM, c’est parce que Christophe Galtier a tout simplement dit non au club phocéen. Pourtant, sa femme le poussait à accepter le challenge. En effet, dans un entretien accordé à L’Equipe , Galtier a révélé : « Le jour où j'ai pris la décision de ne pas rejoindre l'OM a été le moment le plus difficile de ma carrière. Pourquoi avoir décliné cette offre sachant que Stéphane Tessier travaille à l’OM ? Stéphane a été pendant cinq ans mon directeur à Saint-Étienne et il était présent lors de mon rendez-vous avec Pablo (Longoria), en octobre. Je n'ai pas suivi le conseil de ma femme parce que le timing n'était pas bon ».

« J’ai dit non comme une grande marque de respect pour le club »