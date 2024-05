Gasset - OM : Le feuilleton relancé par Ibrahimović ?

Axel Cornic

L’avenir de Jean-Louis Gasset semble être tracé, puisqu’il ne devrait pas poursuivre son aventure sur le banc de l’Olympique de Marseille au-delà de la fin de cette saison. Pablo Longoria lui cherche ainsi un successeur et selon nos informations la priorité n’est autre Paulo Fonseca, en fin de contrat du côté du LOSC.

Qui sera le prochain entraineur de l’OM ? En éternel révolution depuis désormais un an, le club se doit de retrouver la stabilité et Pablo Longoria a déjà lancé les grandes manœuvres pour la succession de Jean-Louis Gasset. Et il pourrait bien trouver son bonheur en Ligue 1...

Mercato - OM : Il offre ses services à Longoria ! https://t.co/B4My8NBX27 pic.twitter.com/kH8R2bNT2q — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

L’OM veut miser sur Fonseca

Dès le 10 avril dernier, nous vous avons annoncé sur le10sport.com que la grande priorité de l’OM au poste d’entraineur est Paulo Fonseca, actuel coach du LOSC. Son contrat se termine dans seulement quelques semaines et il semble avoir la cote sur le marché, puisqu’en plus des Marseillais plusieurs clubs anglais seraient sur le coup.

Plutôt Van Bommel pour Ibrahimović ?