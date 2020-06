Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pjanic, Arthur… Gros coup de froid pour cette grosse opération !

Publié le 4 juin 2020 à 0h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé avec insistance sur les traces de Miralem Pjanic, la réticence d’Arthur Melo quant à la perspective de rejoindre la Juventus compliquerait grandement la faisabilité de l'opération.

Conscients des lacunes affichées par leur effectif cette saison, les dirigeants du FC Barcelone auraient pris la décision de procéder à de grands travaux de renouvellement cet été pour combler ses carences. L’un des secteurs qui pourrait faire l’objet de grandes retouches est celui de l’entrejeu, notamment dans la mesure où Ivan Rakitic et Arturo Vidal ne seront pas retenus lors de la prochaine session estivale des transferts à un an du terme de leur contrat. Et dans la perspective de donner un coup de fraicheur à son milieu de terrain, le Barça aurait choisi de jeter son dévolu sur Miralem Pjanic qui, en dépit de ses 30 ans, pourrait apporter son expérience et ses qualités dans le jeu de l’équipe entrainée par Quique Setién. Les Blaugrana seraient prêts à tout pour faire venir l’international bosnien, y compris à se séparer d’Arthur Melo, pourtant l’un de leurs éléments les plus prometteurs, en l’échangeant avec la Juventus contre l’ancien joueur de l’AS Roma et de l’OL. Cependant, le milieu brésilien n’a pas l’intention de quitter le FC Barcelone cet été, et cela pourrait irrémédiablement compliquer le futur de l’opération à en croire les derniers échos venus d’Espagne.

Le « non » d’Arthur aurait conduit à l’arrêt des négociations entre le Barça et la Juventus !