Mercato - Barcelone : Ce témoignage très fort sur l'avenir de Lautaro Martinez !

3 juin 2020

Courtisé depuis des mois par le FC Barcelone, Lautaro Martinez se rapprocherait toujours plus du FC Barcelone pour la saison prochaine. Interrogé par la Cadena Ser Catalunya, Massimo Moratti, ancien président de l’Inter, se prononce quant à l’avenir de l’attaquant international argentin…

Partira, partira pas ? La question est sur toutes les lèvres du côté de l’Inter Milan, et elle concerne Lautaro Martinez. Courtisé depuis des mois par le FC Barcelone, qui voit en lui le successeur parfait à Luis Suarez, l’international argentin est toujours indécis concernant son avenir. Plusieurs médias espagnols affirment que le joueur souhaiterait rejoindre Lionel Messi au FC Barcelone la saison prochaine…

« Cela dépendra des offres »