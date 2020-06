Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola va grandement influencer le mercato estival du Barça…

Publié le 3 juin 2020 à 14h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone travaille actuellement sur l’arrivée de Lautaro Martinez, d’autres dossiers sont discutés en coulisses, que ce soit au rayon des arrivées que des départs. Et du côté de la Catalogne, le mercato pourrait être en grande partie influencé par un homme bien connu de la maison : Pep Guardiola.

A cause du coronavirus, le FC Barcelone a revu ses plans pour cet été. Faute d’argent, le club catalan a mis de côté son rêve de faire revenir Neymar, concentrant alors ses efforts sur Lautaro Martinez. Mais les négociations avec l’Inter Milan ne sont tout de même pas si simples. En effet, ne pouvant se permettre de lever la clause libératoire de 111M€ de l’Argentin, le Barça cherche à diminuer ce prix en incluant un joueur dans l’opération. Dans le même temps, pour continuer à effectuer son recrutement, les échanges seraient privilégiés, comme c’est le cas pour Miralem Pjanic, ou sinon il faudra trouver des liquidités. Et pour cela, les Blaugrana auraient quasiment mis l’intégralité de l’effectif de Quique Setien sur la liste des transferts. Ne reste désormais plus qu’à attendre les offres. Et c’est finalement Pep Guardiola, qui a fait les beaux joueurs du FC Barcelone comme entraîneur, désormais sur le banc de Manchester City, qui pourrait donner un coup de main à Josep Maria Bartomeu et Eric Abidal.

Un échange Semedo-Cancelo ?

Cet été, l’axe Manchester City-Barcelone pourrait donc chauffer. Et cela a même déjà commencé ces dernières semaines avec l’annonce d’un possible échange entre Nelson Semedo et Joao Cancelo. En Catalogne, le latéral portugais, n’ayant pas trouvé un accord pour prolonger son contrat, serait poussé vers la sortie. Et alors que la Juventus et l’Inter Milan étaient aussi intéressés, sa préférence irait plutôt à Manchester City. Il n’en fallait pas plus à Jorge Mendes, agent de Semedo, pour évoquer un échange avec Cancelo, dont il gère également les intérêts. Une opération vue d’un bon oeil par le Barça, bien que le salaire du joueur de Pep Guardiola serait toutefois trop important et pourrait faire grimper en flèche la masse salariale. Il n’empêche que cette opération semble bien engagée et elle pourrait ne pas être la seule…

Après Semedo, Sergi Roberto !