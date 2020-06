Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal dans une impasse dans ce dossier à 120M€ ?

Publié le 3 juin 2020 à 14h00 par La rédaction

Pisté par de nombreux clubs anglais comme Arsenal, Philippe Coutinho est encore très loin de quitter le FC Barcelone l’été prochain. Rien n’aurait avancé dans le dossier et son avenir serait de plus en plus dans le flou.

Pensionnaire du FC Barcelone mais actuellement prêté au Bayern Munich, Philippe Coutinho fera son grand retour dans le club catalan l’été prochain, un séjour qui devrait être de très courte durée. Effectivement, en plus de voir de nombreux médias s’accorder à dire à que les dirigeants bavarois ne lèveront pas l’option d’achat fixée à 120M€ prévue dans le contrat du Brésilien, plusieurs clubs anglais seraient prêts à s’attacher les services de Coutinho. Arsenal serait même en pole position mais un journaliste a totalement démenti cette info !

« Pour le moment il ne se passe rien avec Coutinho ! »