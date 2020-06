Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé a les idées claires pour son avenir !

Publié le 3 juin 2020 à 11h00 par Th.B.

Annoncé sur le départ du FC Barcelone cet été afin que le club blaugrana puisse redessiner les contours de son effectif, Ousmane Dembélé ne compterait certainement pas quitter le club blaugrana et aurait la ferme intention de revenir à temps de sa blessure pour terminer la saison.

Arrivé à l’été 2017 en provenance du Borussia Dortmund afin de combler le vide que Neymar avait laissé en s’engageant en faveur du PSG, Ousmane Dembélé s’est de temps en temps distingué au FC Barcelone. Cependant, il ne s’est jamais montré assez régulier pour remplacer la star auriverde sur le front de l’attaque barcelonaise. Ayant contracté de nombreuses blessures en Catalogne, Dembélé pourrait quitter le Barça cet été, le club culé souhaitant se servir du Français pour faciliter un échange ou de sa vente pour financer son mercato. D’après Guillem Balague, le FC Barcelone apprécierait l’idée de l’inclure dans le dossier Neymar en proposant ses services au PSG. Néanmoins le PSG ne serait pas intéressé par son profil. Une bonne chose pour Ousmane Dembélé qui aurait la ferme volonté de rester au FC Barcelone.

Dembélé voudrait revenir avec le Barça et y rester