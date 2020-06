Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait lâché une réponse très claire pour Ousmane Dembélé !

Publié le 2 juin 2020 à 19h15 par T.M.

Alors que la présence d’Ousmane Dembélé dans une opération pour Neymar est régulièrement évoquée, le PSG aurait visiblement déjà tranché pour le joueur du FC Barcelone.

Du côté du FC Barcelone, la priorité se nomme actuellement Lautaro Martinez. Avec les répercussions financières du coronavirus, le club catalan a quelque peu revu ses plans pour cet été, mettant notamment de côté le retour de Neymar. En effet, attirer l’Argentin et le Brésilien semble impossible. Ce n’est pas pour cet été que l’on devrait revoir le joueur du PSG faire son retour en Catalogne, même s’il existerait toujours un infime espoir. La solution serait de parvenir à un accord avec Leonardo impliquant la présence de un ou plusieurs joueurs en échange de Neymar. Et dans ce scénario, Ousmane Dembélé pourrait être une parfaite monnaie d’échange pour les Blaugrana.

Le PSG n’est pas intéressé !