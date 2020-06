Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une position ferme de José Mourinho dans le dossier Coutinho ?

Publié le 3 juin 2020 à 12h00 par T.M.

Annoncé de retour en Premier League pour cet été, Philippe Coutinho ne devrait toutefois pas poser ses valises à Tottenham. Explications.

Alors que le Bayern Munich ne conservera pas Philippe Coutinho, ce dernier fera son retour au FC Barcelone d’ici quelques semaines. Un passage qui devrait toutefois être bref. En effet, bien que Quique Setien apprécie le Brésilien, un nouveau départ est annoncé. Et l’ancien de Liverpool pourrait notamment faire son retour en Premier League. « Il a cette envie de revenir un jour en Premier League. Cela peut arriver cette année ou non, nous ne le savons pas », lâchait même dernièrement l’agent de Coutinho. Reste maintenant à savoir quel club pourrait tendre la main au Barcelonais. Et cela ne devrait pas être Tottenham.

Une opération financière trop importante ?