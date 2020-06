Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une première décision prise pour le retour de cette ancienne pépite ?

Publié le 4 juin 2020 à 7h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait en quête de renforts en défense centrale, le club catalan pourrait miser sur le retour d'Eric Garcia, l’une de ses anciennes pépites, pour venir garnir ce secteur. Cependant, les Blaugrana n’auraient pas l’intention de dépenser le moindre sous pour le faire revenir.

L’un des grands chantiers du FC Barcelone au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts se situera en défense. En effet, la direction du club catalan songerait à renouveler l’ensemble des postes dans ce secteur de jeu, aussi bien sur les côtés qu’en charnière centrale. Dans cette optique, les avenirs au Barça de Nelson Semedo, Junior Firpo et Samuel Umtiti s’écrivent en pointillés ces dernières semaines. Et dans la perspective de renforcer sa défense centrale, le FC Barcelone pourrait faire le choix de miser sur le retour d’Eric Garcia, passé par la Masia avant de rejoindre Manchester City en 2017. Pour autant, bien que l’Espagnol de 19 ans se soit montré intéressant lorsque Pep Guardiola a fait appel à lui cette saison à six reprises, les Blaugrana seraient loin d’être prêts à réaliser de grandes manœuvres pour le faire revenir dès cet été.

Le Barça serait prêt à attendre 2021 pour Eric Garcia !