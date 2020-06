Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une ancienne pépite pourrait faire son grand retour !

Publié le 2 juin 2020 à 23h00 par La rédaction

Parti de Barcelone à l’été 2017 pour rejoindre Manchester City Eric Garcia a séduit chez les Citizens et le Barça aimerait le faire revenir.

Alors qu’il n’avait que 16 ans, Eric Garcia, pur produit de la formation barcelonaise, a choisi de quitter le club catalan pour aller poursuivre son apprentissage du haut niveau du côté de Manchester City. Trois ans plus tard, le jeune espoir espagnol a fait du chemin et son entraîneur Pep Guardiola lui a permis de disputer six matches de Premier League cette saison. Si le joueur ne semble pas regretter son départ du Barça, le club catalan lui compte bien le rapatrier.

Le Barça veut faire revenir Eric Garcia