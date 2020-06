Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s’ouvre à l’OL pour Houssem Aouar !

Publié le 2 juin 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau

Houssem Aouar dispose certes d’un contrat courant jusqu’en juin 2023 avec l’OL, mais le club rhodanien se serait fait une raison concernant l’avenir de son milieu de terrain figurant sur les tablettes des plus grands clubs européens, dont le PSG.

Ce n’est plus vraiment une surprise désormais. Ces dernières semaines, le10sport.com vous a régulièrement dévoilé des informations concernant les plans de Leonardo dans le recrutement d’un milieu de terrain cet été. Pour ce faire, le directeur sportif du PSG a déjà lancé une première offensive de 60M€ auprès de la Lazio dans l’optique de mettre la main sur Sergej Milinkovic-Savic cet été. C’est en effet l’information que le10sport.com vous a communiqué le 29 mai dernier. Le club romain, qui a rejeté cette offre, pourrait se laisser tenter par une proposition avoisinant les 70M€. Ce mardi, le directeur sportif de la Lazio, à savoir Igli Tare, a assuré que si une offre était jugée suffisante pour Milinkovic-Savic, elle serait acceptée. Cependant, le Serbe n’est certainement pas l’unique piste activée par le PSG en marge du mercato dans ce secteur de jeu.

Al-Khelaïfi et les hauts dirigeants du PSG veulent Aouar, mais…

En janvier dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le président Nasser Al-Khelaïfi en pinçait pour Houssem Aouar et que le nom du jeune milieu de terrain de l’OL figurait sur les tablettes du PSG pour le mercato estival à venir. Avec l’arrêt du championnat en France à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, l’OL a terminé à la septième place du classement. Et à moins d’une victoire en Coupe de la Ligue face au PSG, le club rhodanien ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine. De quoi engendrer de lourdes pertes dans les caisses lyonnaises et de pousser certains joueurs à forte valeur marchande vers la sortie. C’est en effet le cas d’Aouar. Ce mardi, L’Équipe a acté le départ du Français. D’ailleurs, aucune action ne serait programmée au sein de la direction pour tenter de retenir le milieu de terrain en cas d’offensive concrète d’un club cet été. La Juventus serait d’ailleurs la grande favorite pour son transfert. Une information qui va dans le sens de l’exclusivité du 10sport.com datant du 13 mai dernier dans laquelle on vous révélait qu’en cas de départ de Miralem Pjanic, Houssem Aouar était la cible numéro une de la Vieille Dame. Le PSG aura donc un concurrent de taille avec la Juventus dans la course à la signature d’Aouar, mais la Juve ne serait pas la seule intéressée par son profil.

Aouar, un rêve accessible mais disputé pour Al-Khelaïfi ?