Mercato - Barcelone : Toutes les portes se referment pour Philippe Coutinho

Publié le 4 juin 2020 à 5h15 par T.M.

Pas vraiment en odeur de sainteté au FC Barcelone, Philippe Coutinho se chercherait une porte de sortie pour la saison prochaine. Mais pour le Brésilien, les échecs s’accumulent.

Actuellement prêté au Bayern Munich, Philippe Coutinho sait déjà qu’il ne sera pas conservé par le club bavarois, qui n’a pas l’intention de lever son option d’achat à 120M€. Le Brésilien va alors prochainement faire son retour au FC Barcelone, où Quique Setien n’a pas caché son affection pour le joueur de 27 ans. Pour autant, cela pourrait ne pas être suffisant pour le joueur de Liverpool, puisqu’il serait poussé vers la sortie par la direction blaugrana. Reste donc à trouver un nouveau challenge et cela pourrait être du côté de la Premier League. Mais encore faut-il trouver preneur pour Coutinho…

« Pour le moment il ne se passe rien avec Coutinho ! »