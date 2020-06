Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud joue avec le feu dans ce dossier urgent !

Publié le 4 juin 2020 à 3h15 par A.M.

En quête d'un directeur du football, l'Olympique de Marseille aurait faire d'Olivier Pickeu sa priorité. Toutefois, l'ancien manager général d'Angers attendrait un signe de Jacques-Henri Eyraud.

C'est le dossier chaud du moment à l'Olympique de Marseille. Depuis le départ d'Andoni Zubizarreta, le club phocéen est en quête de son remplaçant qui aura d'ailleurs des fonctions élargies. Il ne s'agira plus d'un simple directeur sportif, mais d'un head of football comme l'a récemment expliqué Jacques-Henri Eyraud. Ce dirigeant sera en charge de toute la politique sportive de l'OM, mais également du recrutement. Tant que personne n'aura été nommé, le club phocéen aura du mal à se projeter sur son mercato. Et alors qu'Olivier Pickeu semblait être en pole position, Jacques-Henri Eyraud freinerait indirectement l'arrivée de l'ancien manager général d'Angers.

Eyraud n'a toujours pas discuté avec Pickeu...