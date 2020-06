Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani a un très joli contrat en main !

Publié le 4 juin 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani figurerait sur les tablettes de l’Inter qui lui aurait fait parvenir une belle offre pour l’attirer dans ses filets.

La question revient en boucle depuis de nombreuses semaines : quelle sera la prochaine destination d’Edinson Cavani, alors que le buteur uruguayen arrive au terme de son contrat au PSG ? De nombreux prétendants ont été annoncés pour l’ancien Napolitain, des plus improbables (Sao Paulo, Boca Juniors, Inter Miami…) aux plus prestigieux (Atlético de Madrid, Naples, Inter), mais c’est finalement l’un des courtisans italiens de Cavani qui semble tenir la corde.

L’Inter est passé à l’action

Comme l’a révélé TMW mercredi, les dirigeants de l’Inter auraient formulé une offre de contrat à hauteur de 7,5M€ par an à Edinson Cavani, et ils seraient d’ailleurs très confiants en coulisses sur la concrétisation de ce dossier cet été. Le numéro 9 du PSG, qui perçoit actuellement 10M€ brut par an au Parc des Princes, connaitrait donc une baisse de salaire mais à 33 ans, ce contrat proposé par l’Inter paraît néanmoins très intéressant. Affaire à suivre...