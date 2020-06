Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat XXL en attente pour Edinson Cavani ?

Publié le 3 juin 2020 à 20h15 par T.M.

Alors que l’avenir d’Edinson Cavani ne s’écrirait plus avec le PSG, du côté de Newcastle, on se tiendrait prêt à dégainer une offre XXL pour tenter de convaincre le Matador.

Avec l’achat définitif de Mauro Icardi par le PSG, l’avenir d’Edinson Cavani semble plus que jamais scellé. En fin de contrat, l’Uruguayen ne devrait pas être prolongé, à moins d’un énorme retournement de situation à l’occasion du mercato estival. D’ici quelques semaines, le meilleur buteur de l’histoire du PSG va donc se retrouver libre avec l’opportunité de rejoindre le club qu’il veut. Et Cavani ne manque pas de prétendants, que ce soit en Europe, mais aussi en Amérique du Sud. A voir maintenant le choix qu’il fera. En tout cas, certains seraient prêts à faire des folies pour attirer le Matador de 33 ans.

Le rachat puis Cavani ?