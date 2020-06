Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une formule spéciale pour le recrutement de M’Baye Niang ?

Publié le 4 juin 2020 à 2h45 par La rédaction

Alors que l’OM envisagerait sérieusement de recruter M’Baye Niang cet été, un ancien joueur du PSG estime que le club phocéen ne pourra pas payer l’opération en une seule fois au Stade Rennais.

« C'est vrai qu'il y a eu des discussions, mais il n'y a rien de concret. Je n'ai pas signé et l'OM a des problèmes à régler. C'est un club qui m'intéresse, c'est un club qui a une histoire avec des supporters chauds comme j'aime. Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir », indiquait M’Baye Niang le 24 mai dernier au micro de Canal +, laissant ainsi la porte grande ouverte à l’OM alors qu’il serait la grande priorité d’André Villas-Boas pour cet été. Mais le club phocéen devant faire face à de sérieuses difficultés financières, parviendra-t-il à convaincre le Stade Rennais de lui céder Niang ?

« Le seul moyen, c’est d’échelonner les paiements »