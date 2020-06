Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une réponse à 145M€ !

Publié le 4 juin 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé sur les traces de Paul Pogba depuis plusieurs mois, le PSG aurait reçu une réponse claire de la part de Manchester United : l’international français coûte 145M€.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Manchester United, Paul Pogba chercherait à quitter le club anglais depuis presque un an. L’international français ne serait plus épanoui chez les Red Devils , et il garderait une très belle cote sur le marché des transferts : le Real Madrid, la Juventus et le PSG auraient des vues sur Pogba. Mais Leonardo aura du mal à convaincre Manchester United de lui céder…

Pogba, c’est 145M€

Comme l’a révélé le Daily Star mercredi, le PSG aurait pu être un point de chute crédible pour Paul Pogba cet été, mais Leonardo se serait vu signifier de la part de Manchester United que le milieu de terrain tricolore ne serait pas vendu à moins de 145M€. Avec la crise du Covid-19, impossible pour le PSG de sortir une telle somme, et Pogba semble donc bien parti pour rester en Premier League.