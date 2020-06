Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour cet été, le Barça sait déjà à quoi s’attendre !

Publié le 3 juin 2020 à 22h00 par Th.B.

Souhaitant mener à bien plusieurs opérations cet été, le FC Barcelone devrait connaître quelques problèmes au vu de leurs finances pour recruter en masse et lourdement investir sur le marché des transferts.

Le FC Barcelone semble toujours rêver de Neymar, bien que le club blaugrana ne se trouve pas dans la meilleure des situations financières pour mener à bien une telle opération, voire un dossier couteux cet été. Le PSG réclamerait 175M€ cash pour lâcher la star auriverde à l’intersaison et n’aurait nullement l’intention d’ouvrir les discussions pour mettre sur pied un échange de joueurs. Le Barça travaillerait toujours d’arrache pied pour trouver un terrain d’entente avec l’Inter dans l’opération Lautaro Martinez. Ayant enregistré de lourdes pertes financières suite à la pandémie du Covid-19, le FC Barcelone a dû se mettre d’accord avec ses joueurs pour réduire leurs salaires de 70%. De grosses opérations seraient impossibles cet été pour le Barça . Que ce soit Paul Pogba ou un autre grand nom du football.

Le Barça, « pas en position » de dépenser de grosses sommes d’argent