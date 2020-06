Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel est bien en grand danger pour cette piste offensive !

Publié le 3 juin 2020 à 20h00 par A.M.

Dans sa stratégie de rajeunissement de son effectif, Claude Puel a déjà réussi à recruter Jean-Philippe Krasso, tandis que la piste menant à Adil Aouchiche s'est encore réchauffée ces derniers jours. En revanche, le dossier Saïd Arab prend du plomb dans l'aile.

Ce n'est plus un secret, l'AS Saint-Etienne va orienter son recrutement sur de jeunes joueurs. C'est ainsi que les Verts ont déjà bouclé les arrivées de Jean-Philippe Krasso (22 ans) et Setigui Karamoko (20 ans). Mais bien évidemment, Claude Puel ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque le nom d'Adil Aouchiche revient avec insistance ces derniers jours. Le milieu de terrain de 17 ans, qui n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel au PSG, aurait passé sa visite médicale en vue de s'engager à l'ASSE. Tout se passe donc pour le mieux jusque-là pour le recrutement des Verts, mais Claude Puel pourrait bien connaître un premier couac avec Saïd Arab (19 ans).

Déjà quatre offres pour Saïd Arab