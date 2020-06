Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va devoir se faire une raison pour Dembélé

Publié le 3 juin 2020 à 19h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone aimerait se servir d’Ousmane Dembélé et de Philippe Coutinho afin de renflouer ses caisses ou de faciliter des échanges cet été, le champion du monde tricolore ne prévoirait pas de plier bagage.

En atteste la diminution des salaires des joueurs du FC Barcelone de 70%, le club blaugrana est en proie à de grosses difficultés financières depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19. Ainsi, les dirigeants sembleraient avoir revu leurs plans pour le mercato estival et feraient de Lautaro Martinez l’unique grande priorité à ce jour. Hormis six joueurs à savoir Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen, Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Gerard Piqué et Ansu Fati, personne ne serait considéré comme intransférable en interne. Ousmane Dembélé pourrait donc être amené à plier bagage cet été.

Ousmane Dembélé ne compterait pas bouger