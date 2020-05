Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Une piste en attaque s'éloigne pour les Verts !

Publié le 30 mai 2020 à 9h45 par Alexis Bernard

Dans le viseur de l'ASSE depuis plusieurs semaines, le prometteur ailier gauche du Red Star Saïd Arab (19 ans), privilégie toutefois une aventure en Ligue 2 avant de se jeter dans le grand bain de la Ligue 1. Les Verts semblent donc distancés dans ce dossier.

La stratégie de Claude Puel pour cet été est très claire. L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne privilégie un large rajeunissement de son effectif et son plan est parfaitement lancé puisque les Verts ont déjà enregistré le renfort de deux joueurs prometteurs à savoir Jean-Philippe Krasso (22 ans) et Setigui Karamoko (20 ans). Toujours dans l'optique de miser sur la jeunesse, l'ASSE a également fait d'Adil Aouchiche sa priorité alors qu'il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel au PSG. Ce dernier était même de passage à Saint-Etienne vendredi. Mais ce n'est pas tout, puisque comme révélé par le10sport.com, Claude Puel creuse également la piste menant au joueur du Red Star Saïd Arab (19 ans). Un dossier qui n'est toutefois pas gagné d'avance.

Saïd Arab vers la Ligue 2

Et pour cause, selon nos informations, Saïd Arab, qui a déjà prévenu la direction du Red Star qu'il ne poursuivrait pas l'aventure, aurait tranché pour son avenir. Convoité par Brentford, Lorient et Strasbourg, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le jeune franco-algérien privilégierait toutefois une aventure en Ligue 2 après avoir brillé en National. Et cela tombe bien puisque d'après nos sources, Saïd Arab suscite l'intérêt Caen, Le Havre et du Paris FC. Trois clubs qui pourraient convenir au joueur de 19 ans soucieux de ne pas brûler les étapes et de grandir en Ligue 2 avant de tenter une expérience en Ligue 1. Un choix de carrière judicieux, mais qui ne fait pas les affaires de l'ASSE. Très intéressé par Saïd Arab, Claude Puel va en effet probablement devoir renoncer à cette piste.