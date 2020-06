Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme concurrence pour cette pépite brésilienne ?

Publié le 4 juin 2020 à 0h00 par La rédaction

Courtisé par le Real Madrid, le jeune prodige de Santos Kaio Jorge (18 ans) serait également toujours dans le viseur de la Juventus, où le directeur sportif Fabio Paratici n’aurait pas abandonné la piste. Et la Juve cherche toujours une option viable pour le faire signer…

Et si le Real Madrid raflait encore la mise pour une pépite brésilienne ? Après avoir fait signer Vinicius Junior, Rodrygo ou encore Reinier Jesus, les Merengues s’intéresseraient désormais au jeune prodige de 18 ans de Santos, Kaio Jorge. Le buteur brésilien, annoncé dans le viseur de Zinedine Zidane, serait pourtant également courtisé par la Juventus, qui serait toujours sur le coup, et Fabio Paratici ne compterait pas le lâcher…

Paratici envisagerait toutes les solutions