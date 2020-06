Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme dans ce dossier chaud de Leonardo !

Publié le 3 juin 2020 à 23h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de l’AC Milan pour la saison prochaine, alors qu’il n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel du côté du PSG, Tanguy Kouassi aurait un boulevard du côté du club lombard, qui serait en train de préparer un grand ménage de son secteur défensif.

Tanguy Kouassi est très courtisé. Alors qu’il n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel au PSG et qu’il sera libre à l’issue de la saison, le jeune défenseur central français du PSG a la côte, et serait courtisé par de nombreux clubs européens. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , le Milan tient la corde dans ce dossier, bien que le RB Leipzig soit toujours en embuscade pour tenter de le faire signer la saison prochaine. Et le jeune Titi parisien aurait un boulevard du côté de l’Italie…

Un grand ménage au Milan ?