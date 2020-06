Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti sur le point de berner Leonardo ?

Publié le 3 juin 2020 à 22h45 par A.C.

Carlo Ancelotti, coach d’Everton et ancien du Paris Saint-Germain, semble bel et bien être sur le point de doubler Leonardo.

Au Paris Saint-Germain, cela fait très longtemps qu’on lorgne Allan. C’est tout d’abord Antero Henrique qui a activé la piste, sur demande Thomas Tuchel, après que ce dernier a été impressionné par le joueur lors d’une double confrontation face au Napoli, en Ligue des Champions. Henrique est passé près du but, mais a échoué. Leonardo a repris le dossier en main lors de son retour au PSG, mais là encore, un échec se dessine. La presse italienne assure qu’Allan se dirigerait inexorablement vers Everton, où il retrouverait son ancien coach Carlo Ancelotti.

Le départ d’Allan du Napoli se confirme