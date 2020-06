Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle menace se précise dans le feuilleton Milinkovic-Savic !

Publié le 3 juin 2020 à 21h45 par A.M.

Grand objectif de Leonardo, Sergej Milinkovic-Savic est également dans le viseur de plusieurs clubs, dont Manchester United qui pourrait compromettre les plans du PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo a relancé concrètement la piste menant à Sergej Milinkovic-Savic. L'intérêt du PSG pour l'international serbe a par la suite été confirmé par de nombreux médias. En quête de renforts au milieu de terrain, le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite absolument attirer le joueur de la Lazio Rome pour lequel un package avec Adam Marusic et avoisinant les 80M€ pourrait être envisagé. Malgré tout, la concurrence se renforce dans ce dossier ce qui ne rend pas la tâcha aisée au PSG.

Manchester United toujours à l'affût pour SMS ?